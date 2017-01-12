WEATHER ALERT: WINTER STORM WATCH

Freezing rain and sleet accumulation of a quarter inch are expected this weekend.
For the latest on the storm, tune to our sister station News/Talk 94.7 & 970 WMAY, as they will have the latest forecast and conditions all day Saturday.
From the National Weather Service in Lincoln:
…WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH
SUNDAY MORNING…
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LINCOLN HAS ISSUED A WINTER STORM
WATCH…WHICH IS IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY
MORNING.
* TIMING…FREEZING RAIN NOW UNTIL 9 AM THIS MORNING…WINTER WATCH
ISSUED FOR WINTER STORM FROM MID DAY FRIDAY THROUGH MID DAY
SUNDAY.
* ICE ACCUMULATIONS…ICE AND SLEET ACCUMULATIONS WILL BE AROUND
ONE TENTH OF AN INCH DURING THE ADVISORY. ADDITIONAL
ACCUMULATIONS FOR THE WEEKEND COULD EXCEED A QUARTER OF AN
INCH.
* MAIN IMPACT…WINTRY PRECIPITATION THROUGHOUT THE WEEKEND WILL
RESULT IN HAZARDOUS TRAVEL CONDITIONS…ESPECIALLY ON
BRIDGES…OVERPASSES…AND UNTREATED ROADS. SIDEWALKS WILL
BECOME SLIPPERY AND DAMAGE TO TREES AND POWER LINES IS
POSSIBLE.
* OTHER IMPACTS…UNTREATED ROADWAYS… BRIDGES AND OVERPASSES
WILL BECOME SLICK VERY QUICKLY THIS MORNING AS THE ICE AND
SLEET WILL ACCUMULATE QUICKLY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW…SLEET…OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL.
CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
|Springfield, US
|31°F mist
|
Wind 6 m/s, NNW
Humidity 100%
Pressure 764.32 mmHg
|Day
|Cond.
|Temp.
|Wind
|Humidity
|PressurePres.
|thu jan 12
|32/18°F
|5 m/s, NW
|100%
|762.73 mmHg
|fri jan 13
|24/29°F
|5 m/s, ENE
|98%
|774.99 mmHg
|sat jan 14
|32/27°F
|2 m/s, NNE
|100%
|770.68 mmHg
|sun jan 15
|33/31°F
|4 m/s, ENE
|-
|757.72 mmHg
|mon jan 16
|30/24°F
|3 m/s, W
|-
|757.84 mmHg