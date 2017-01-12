WEATHER ALERT: WINTER STORM WATCH

Kyle Hutchinson | January 12, 2017 |
WNNS-WinterStormWatch
WNNS-WinterStormWatch

Freezing rain and sleet accumulation of a quarter inch are expected this weekend.

For the latest on the storm, tune to our sister station News/Talk 94.7 & 970 WMAY, as they will have the latest forecast and conditions all day Saturday.

From the National Weather Service in Lincoln:

…WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH
SUNDAY MORNING…

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LINCOLN HAS ISSUED A WINTER STORM
WATCH…WHICH IS IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY
MORNING.

* TIMING…FREEZING RAIN NOW UNTIL 9 AM THIS MORNING…WINTER WATCH
ISSUED FOR WINTER STORM FROM MID DAY FRIDAY THROUGH MID DAY
SUNDAY.

* ICE ACCUMULATIONS…ICE AND SLEET ACCUMULATIONS WILL BE AROUND
ONE TENTH OF AN INCH DURING THE ADVISORY. ADDITIONAL
ACCUMULATIONS FOR THE WEEKEND COULD EXCEED A QUARTER OF AN
INCH.

* MAIN IMPACT…WINTRY PRECIPITATION THROUGHOUT THE WEEKEND WILL
RESULT IN HAZARDOUS TRAVEL CONDITIONS…ESPECIALLY ON
BRIDGES…OVERPASSES…AND UNTREATED ROADS. SIDEWALKS WILL
BECOME SLIPPERY AND DAMAGE TO TREES AND POWER LINES IS
POSSIBLE.

* OTHER IMPACTS…UNTREATED ROADWAYS… BRIDGES AND OVERPASSES
WILL BECOME SLICK VERY QUICKLY THIS MORNING AS THE ICE AND
SLEET WILL ACCUMULATE QUICKLY.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…

A FREEZING RAIN ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF FREEZING RAIN OR
FREEZING DRIZZLE WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. BE PREPARED FOR
SLIPPERY ROADS. SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE DRIVING.

A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW…SLEET…OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL.
CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.

Jan 12, 2017 - Thu
Springfield, US
mist
31°F mist
Wind 6 m/s, NNW
Humidity 100%
Pressure 764.32 mmHg
Day Cond. Temp. Wind Humidity PressurePres.
thu jan 12
few clouds
 32/18°F 5 m/s, NW 100% 762.73 mmHg
fri jan 13
broken clouds
 24/29°F 5 m/s, ENE 98% 774.99 mmHg
sat jan 14
overcast clouds
 32/27°F 2 m/s, NNE 100% 770.68 mmHg
sun jan 15
clear sky
 33/31°F 4 m/s, ENE - 757.72 mmHg
mon jan 16
light snow
 30/24°F 3 m/s, W - 757.84 mmHg